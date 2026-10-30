Muğla'da kayalıklara çarpan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sarımersin Koyu mevkisinde 2 kişinin bulunduğu özel teknenin kayalıklara çarpmasının ardından teknedeki kişilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-14) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07) sevk edildi.

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