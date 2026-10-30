Muğla'da kayalıklara çarpan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan özel teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan özel teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sarımersin Koyu mevkisinde 2 kişinin bulunduğu özel teknenin kayalıklara çarpmasının ardından teknedeki kişilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-14) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07) sevk edildi.
Ekiplerin başlattığı kurtarma faaliyetleri neticesinde mahsur kalan 2 kişi kayalık bölgeden kurtarıldı.
Özel tekne, Sahil Güvenlik botunun refakatinde Marmaris İçmeler Belediye İskelesi'ne intikal ettirildi.
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