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        Muğla'da kayalıklara çarpan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan özel teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Muğla'da kayalıklara çarpan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan özel teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sarımersin Koyu mevkisinde 2 kişinin bulunduğu özel teknenin kayalıklara çarpmasının ardından teknedeki kişilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-14) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07) sevk edildi.

        Ekiplerin başlattığı kurtarma faaliyetleri neticesinde mahsur kalan 2 kişi kayalık bölgeden kurtarıldı.

        Özel tekne, Sahil Güvenlik botunun refakatinde Marmaris İçmeler Belediye İskelesi'ne intikal ettirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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