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        Marmaris'te fırınlara sıkı denetim

        Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir hizmet almasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki ekmek fırınlarında denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Marmaris'te fırınlara sıkı denetim

        Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir hizmet almasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki ekmek fırınlarında denetimlerini sürdürüyor.

        Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde hijyen şartları, ekmek gramajı, fiyatlar, onaylı fiyat tarifelerinin görünür şekilde bulundurulması ve baca temizliği gibi konular titizlikle inceleniyor.

        Her hafta ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerin bu haftaki adresleri Armutalan, İçmeler ve kırsal mahalleler oldu. Zabıta ekipleri, fırınlarda belirlenen kriterlere uygunluğu kontrol ederek gerekli incelemelerde bulundu. 6 işletmede yapılan denetimlerde 1 işletmeye cezai işlem uygulandı.

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        Marmaris Belediyesi yetkilileri vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlaması ve işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini düzenli olarak sürdüreceklerini bildirdi.

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