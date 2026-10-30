Muğla Büyükşehir'den Hisarönü'nde Meme Kanseri farkındalığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meme Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle Marmaris Hisarönü’nde vatandaşlara meme kanseri farkındalık eğitimi düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Sağlık İçin Sahadayız" projesi kapsamında sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürüyor. Göğüs hastalıkları ve KBB uzmanlarının yanı sıra fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve sağlık personelinden oluşan ekip, Muğla’nın ilçe ve mahallelerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor. Proje kapsamında tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılırken, vatandaşların sağlıkla ilgili soruları da uzmanlar tarafından yanıtlanıyor. Sağlık taramasının yanı sıra Ekim ayının tüm dünya genelinde Meme Kanseri Farkındalık ayı kabul edilmesi sebebiyle meme kanserinin erken teşhisi ve kendi kendine meme muayenesi konularında bilgilendirmeler de yapan Büyükşehir ekipleri özellikle kadınlara yönelik evde meme muayenesi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

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Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri sağlık taraması kapsamında meme kanserinin belirtileri ve risk faktörleri hakkında bilgi verdi; erken teşhis ve düzenli sağlık kontrollerinin hayat kurtarıcı olduğu sıkça vurgulandı.

Etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Esin Kolkesen; Ekim ayının, tüm dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edildiğini ifade etti. Kolkesen "Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ancak erken tanı konulduğunda tedavi başarısı son derece yüksektir. Erken evrede tespit edilen meme kanserinde yaşam süresi ve kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Meme kanseri erken evrede belirti vermez. Bu nedenle düzenli kontrol ve taramalar büyük önem taşır.20 yaşından itibaren her kadının ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması önerilmektedir. 40 yaşından itibaren de yılda bir kez mamografi çektirilmesi tavsiye edilmektedir" dedi.