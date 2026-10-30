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        Dr. Cenikli'den 'İnme' uyarısı

        Dünya İnme Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Utku Cenikli, inmenin belirtileri, risk faktörleri ve erken müdahalenin önemi hakkında uyarılarda bulundu. Cenikli, yüzde ani kayma, konuşma bozukluğu ve kol veya bacakta aniden gelişen güçsüzlük durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Dr. Cenikli'den 'İnme' uyarısı

        Dünya İnme Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Utku Cenikli, inmenin belirtileri, risk faktörleri ve erken müdahalenin önemi hakkında uyarılarda bulundu. Cenikli, yüzde ani kayma, konuşma bozukluğu ve kol veya bacakta aniden gelişen güçsüzlük durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti.

        İnmenin, beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucu beyin dokusunun hasar görmesiyle ortaya çıktığını belirten Cenikli, hastalığın ölüm ve kalıcı engelliliğe neden olabileceğine, erken müdahale ve doğru tedaviyle inmenin yol açabileceği hasarın önemli ölçüde azaltılabildiğini vurguladı.

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        Belirtileri tanımak hayat kurtarıyor

        Dr. Öğretim Üyesi Cenikli, "İnmenin en önemli belirtileri arasında yüzde ani kayma, konuşma bozukluğu ile kol veya bacakta aniden gelişen güçsüzlük yer alıyor. Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerekiyor. İnme tedavisinde erken müdahalenin hem hayat kurtardığı hem de kalıcı engellilik riskini azalır" dedi.

        İnme vakalarının büyük bölümü önlenebiliyor

        Dr. Cenikli, İnme vakalarının yaklaşık yüzde 90'ının, yüksek tansiyon, diyabet ve sigara kullanımı gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla önlenebileceği, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve mevcut risk faktörlerinin yönetilmesi, hastalıktan korunmada önemli rol oynadığını açıkladı.

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        Muğla'da İnme tedavisi için koordineli çalışma

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi koordinasyonunda, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, acil servisler ve inme tedavi ekiplerinin iş birliğiyle hastalara hızlı ve etkin tedavi hizmeti sunulduğunu açıklayan Dr. Öğretim Üyesi Utku Cenikli, İnmenin belirtilerinin tanınması, risk faktörlerinin kontrol altında tutulması ve acil durumlarda vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine başvurulmasının önemli olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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