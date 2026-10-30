Bodrum'da domuz sürüsü mahalleye indi

Bodrum’un Bitez Mahallesi'nde ortaya çıkan domuz sürüsü, önce pazar yerine girmeye çalıştı. Pazarcı esnafının müdahalesiyle bölgeden uzaklaşan domuzlar, daha sonra Bitez köy içine doğru ilerledi. Bir süre mahalle içinde dolaşan domuz sürüsü, ardından gözden kayboldu. Domuzların yerleşim alanında görülmesi çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, o anlar dikkat çekti.

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