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        Bodrum'da domuz sürüsü mahalleye indi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Bitez Mahallesi'nde görülen domuz sürüsü, vatandaşlara tedirgin anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Bodrum'da domuz sürüsü mahalleye indi

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Bitez Mahallesi’nde görülen domuz sürüsü, vatandaşlara tedirgin anlar yaşattı.

        Bodrum’un Bitez Mahallesi'nde ortaya çıkan domuz sürüsü, önce pazar yerine girmeye çalıştı. Pazarcı esnafının müdahalesiyle bölgeden uzaklaşan domuzlar, daha sonra Bitez köy içine doğru ilerledi. Bir süre mahalle içinde dolaşan domuz sürüsü, ardından gözden kayboldu. Domuzların yerleşim alanında görülmesi çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, o anlar dikkat çekti.

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