Cumhuriyet Sofrası Marmarislileri bir araya getirdi

Marmaris Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kordon Caddesi’nde düzenlediği Cumhuriyet Sofrası, paylaşma ve dayanışma ruhunu aynı sofrada buluşturdu. Marmarisliler, bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Marmaris Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümünde kent genelinde düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yaşattı. Kutlama programının önemli buluşmalarından biri olan Cumhuriyet Sofrası, Kordon Caddesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte saat 17.00 ile 20.00 arasında Marmarisliler aynı sofrada buluştu. Cumhuriyet’in birleştirici gücünü, paylaşma kültürünü ve toplumsal dayanışmayı öne çıkaran buluşmada vatandaşlar bayram sevincini birlikte yaşadı.

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Cumhuriyet Sofrası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Sofrası’nın birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını belirterek, "Cumhuriyet, en büyük ortak değerimiz ve bizi bir arada tutan en güçlü bağımızdır. Bu anlamlı günde hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini dayanışma, kardeşlik ve birlik ruhuyla gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.