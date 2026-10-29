Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Cumhuriyet Sofrası Marmarislileri bir araya getirdi

        Cumhuriyet Sofrası Marmarislileri bir araya getirdi

        Marmaris Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kordon Caddesi'nde düzenlediği Cumhuriyet Sofrası, paylaşma ve dayanışma ruhunu aynı sofrada buluşturdu. Marmarisliler, bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Cumhuriyet Sofrası Marmarislileri bir araya getirdi

        Marmaris Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kordon Caddesi’nde düzenlediği Cumhuriyet Sofrası, paylaşma ve dayanışma ruhunu aynı sofrada buluşturdu. Marmarisliler, bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

        Marmaris Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümünde kent genelinde düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yaşattı. Kutlama programının önemli buluşmalarından biri olan Cumhuriyet Sofrası, Kordon Caddesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte saat 17.00 ile 20.00 arasında Marmarisliler aynı sofrada buluştu. Cumhuriyet’in birleştirici gücünü, paylaşma kültürünü ve toplumsal dayanışmayı öne çıkaran buluşmada vatandaşlar bayram sevincini birlikte yaşadı.

        REKLAM

        Cumhuriyet Sofrası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Sofrası’nın birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını belirterek, "Cumhuriyet, en büyük ortak değerimiz ve bizi bir arada tutan en güçlü bağımızdır. Bu anlamlı günde hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini dayanışma, kardeşlik ve birlik ruhuyla gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da binlerce kişi bayramı kutladı
        Bodrum'da binlerce kişi bayramı kutladı
        Marmaris'te Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi düzenlendi
        Marmaris'te Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi düzenlendi
        Marmaris'te "Cumhuriyet Sofrası" etkinliği düzenlendi
        Marmaris'te "Cumhuriyet Sofrası" etkinliği düzenlendi
        Muğla'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Muğla'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Cumhuriyet'in 103. yılında 12 deniz kaplumbağası denizle buluştu
        Cumhuriyet'in 103. yılında 12 deniz kaplumbağası denizle buluştu
        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi