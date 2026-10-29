Cumhuriyet'in 103. yılında 12 deniz kaplumbağası denizle buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, tedavileri tamamlanan 12 deniz kaplumbağası yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Yakup Kaska'nın katıldığı etkinlikte, Pamukkale Üniversitesi adına COP31'de sunulacak 24 projenin tanıtımı yapıldı. Tanıtımın ardından deniz kaplumbağaları denize salındı.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, kaplumbağaların 4'ünün İzmir'de, 8'inin ise İztuzu Kumsalı'nda denize bırakıldığını belirtti.

Bu salımlarla merkezde tedavi edilerek doğal yaşamına döndürülen deniz kaplumbağası sayısının 408'e ulaştığını bildiren Kaska, 18 kaplumbağanın tedavisinin ise devam ettiğini söyledi.

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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen salımın doğal mirasın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından önem taşıdığını vurgulayan Kaska, "COP31 sürecinde deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik farkındalığın artırılması önemli. Deniz ekosistemlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kaska, DEKAMER'deki çalışmalara destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine, Muğla Valiliğine, Muğla Büyükşehir Belediyesine, Ortaca Belediyesine, Pamukkale Üniversitesine, Sarıgerme Çevre Eğitim Derneğine (SARÇED) ve diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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Etkinliğe, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İnel ile üniversiteden COP31 temsilcisi Doç. Dr. Canan Onaç'ın yanı sıra Yeşil Kalkınma Vakfı, Ortaca Belediyesi ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.