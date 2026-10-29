Muğla'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusu denizde ve karada yaşandı

Bodrum ilçesinde ise Bodrum Motor Sporları Spor Kulübü tarafından Kulüp Başkanı Murat Taşlıdağ öncülüğünde Cumhuriyet konvoyu düzenlendi.

Körfezde renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile bölgede faaliyet gösteren tekneciler katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fethiye Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklarıyla süslenmiş tekneler, Fethiye Körfezi ve Şövalye Adası çevresinde tur attı.

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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