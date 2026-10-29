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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusu denizde ve karada yaşandı

        Muğla'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusu denizde ve karada yaşandı

        Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Muğla'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusu denizde ve karada yaşandı

        Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fethiye Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklarıyla süslenmiş tekneler, Fethiye Körfezi ve Şövalye Adası çevresinde tur attı.

        Körfezde renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile bölgede faaliyet gösteren tekneciler katıldı.

        - Bodrum'da 37 offroad araçlı konvoy

        Bodrum ilçesinde ise Bodrum Motor Sporları Spor Kulübü tarafından Kulüp Başkanı Murat Taşlıdağ öncülüğünde Cumhuriyet konvoyu düzenlendi.

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        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen'in destekleriyle gerçekleştirilen organizasyona 37 offroad aracı katıldı.

        Farklı modellerdeki araçlarla ilçe merkezinde tur atan motor sporları tutkunları, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı. Konvoy, vatandaşlardan ilgi gördü.

        Kulüp yetkilileri, organizasyonla motor sporlarına ilgiyi artırmayı ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı simgelemeyi hedeflediklerini belirtti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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