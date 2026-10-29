Marmaris'te gençliğin geleceği konuşuldu

Marmaris’te düzenlenen VII. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi’ne katılan Kaymakam Nurullah Kaya, gençlerin bilimsel düşünceyi benimseyen ve teknoloji üreten bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı.

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen kongrede gençliğin geleceği, bilimsel araştırmaların önemi ve teknolojik gelişmelerin gençler üzerindeki etkileri ele alındı.

Kongrede konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 2026 yılının Gençlik Yılı olarak ilan edilmesinin, gençlerin gelişimini desteklemek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Kaya, bilim ve teknolojideki gelişmelere dikkat çekerek araştıran, sorgulayan ve teknoloji üreten nesillerin yetişmesinin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti.

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Bilimsel organizasyonlara vurgu

Marmaris’in doğal, tarihî ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla da öne çıkmasının önemine değinen Kaya, kongrenin ilçede düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, organizasyona öncülük eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ne, Kongre Başkanı Prof. Dr. Dinçer Atlı’ya, Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz’a, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay Börekçi’ye ve kongrenin devamlılığı için emek veren Dr. Zekeriya Bingöl’e teşekkür etti. Kongrenin bilim dünyasına, genç araştırmacılara ve Marmaris’e katkı sağlamasını temenni etti.