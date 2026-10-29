Başkan Aras, taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, metrekareye 118,4 kilogram yağış düşen Dalaman'da taşkından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yoğun yağışların ardından taşkın ve su baskınlarının yaşandığı Dalaman’da incelemelerde bulundu.

Metrekareye 118,4 kilogram yağışın düştüğü ilçede taşkından etkilenen mahalleleri ziyaret eden Başkan Aras, vatandaşlarla bir araya gelerek yaşanan sorunları dinledi. Bölgede yürütülen çalışmaları da inceleyen Aras, ekiplerin müdahaleleri hakkında bilgi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekiplerinin 130 personel, 88 araç ve ekipmanla sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aras, su tahliyesi, yol temizliği, altyapı müdahaleleri ve hasarların giderilmesi için yoğun çaba harcandığını ifade etti.

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Önceliklerinin vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamın bir an önce normale dönmesi olduğunu vurgulayan Aras, "Büyükşehir Belediyemiz ve MUSKİ ekiplerimiz, 130 personel, 88 araç ve ekipmanla gece gündüz demeden çalışıyor. Su tahliyesinden yol temizliğine, altyapı müdahalelerinden hasarların giderilmesine kadar tüm imkânlarımızla sahadayız. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenliği ve hayatın bir an önce normale dönmesi. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yağışlardan etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.