Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Başkan Aras, taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, metrekareye 118,4 kilogram yağış düşen Dalaman'da taşkından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Başkan Aras, taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, metrekareye 118,4 kilogram yağış düşen Dalaman'da taşkından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yoğun yağışların ardından taşkın ve su baskınlarının yaşandığı Dalaman'da incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Başkan Aras, taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, metrekareye 118,4 kilogram yağış düşen Dalaman'da taşkından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yoğun yağışların ardından taşkın ve su baskınlarının yaşandığı Dalaman’da incelemelerde bulundu.

        Metrekareye 118,4 kilogram yağışın düştüğü ilçede taşkından etkilenen mahalleleri ziyaret eden Başkan Aras, vatandaşlarla bir araya gelerek yaşanan sorunları dinledi. Bölgede yürütülen çalışmaları da inceleyen Aras, ekiplerin müdahaleleri hakkında bilgi aldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekiplerinin 130 personel, 88 araç ve ekipmanla sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aras, su tahliyesi, yol temizliği, altyapı müdahaleleri ve hasarların giderilmesi için yoğun çaba harcandığını ifade etti.

        REKLAM

        Önceliklerinin vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamın bir an önce normale dönmesi olduğunu vurgulayan Aras, "Büyükşehir Belediyemiz ve MUSKİ ekiplerimiz, 130 personel, 88 araç ve ekipmanla gece gündüz demeden çalışıyor. Su tahliyesinden yol temizliğine, altyapı müdahalelerinden hasarların giderilmesine kadar tüm imkânlarımızla sahadayız. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenliği ve hayatın bir an önce normale dönmesi. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yağışlardan etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet koşusunda dereceye girenler ödüllerini aldı
        Cumhuriyet koşusunda dereceye girenler ödüllerini aldı
        Bodrum'da güneşi gören denize koştu
        Bodrum'da güneşi gören denize koştu
        TCG Kaş Gemisi 29 Ekim'de Fethiye Limanı'nda Ziyarete Açıldı
        TCG Kaş Gemisi 29 Ekim'de Fethiye Limanı'nda Ziyarete Açıldı
        AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ergene'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ergene'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Köyceğiz'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
        Köyceğiz'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı