Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında Muğla’nın Bodrum ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile eşi Nuray Sırmalı, YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Ali Murat Mahmat, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilciler, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilçe protokolü tarafından halkın ve öğrencilerin bayramı kutlandı.

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Erin Tosyalı'nın adlı öğrencinin "Bayrak" adlı şiirini okumasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin ve siz Bodrumlu hemşehrilerimizin Cumhuriyet bayramını kutluyor; sizleri sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhuriyetimiz bundan 103 yıl önce ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir’ ifadeleriyle ilan edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde ‘Türk milletinin karakterine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği cumhuriyet bizlere bırakılmış en büyük mirastır. Cumhuriyetin ilanı milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde ‘olmaz’ denilenleri başardığımızın ispatıdır. Cumhuriyet Türkiye’nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli güvencesidir. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. 103'üncü gurur yılına ulaşan cumhuriyetin başarıları savaştan çıkmış, yanmış, yıkılmış, yokluklar içindeki bir ülkenin demokratik bir rejimle nereden nereye gidebileceğini en güzel biçimde gözler önüne sermektedir. Nitekim aziz milletimiz 103 yıldır faydalarına daima inandığı cumhuriyete ve demokrasimize yönelik her türlü saldırıyı her defasında bertaraf etmiştir. 15 Temmuz gecesi de bunun en yakın ispatıdır. O gece yaşanan hain darbe girişinde aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de ülkesi ve milleti için canını hiç çekinmeden feda edeceğini, sonsuza kadar bu topraklarla var olacağını tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam eden programda öğrencileri hazırladığı gösteri izlendi. Gösteri, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.