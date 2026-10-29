Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Burhan Eşer: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

        Burhan Eşer: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynayacakları Ümraniyespor maçının zor geçeceğini belirterek, "3 maçlık bir galibiyet serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Burhan Eşer: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında oynayacakları Ümraniyespor maçının zor geçeceğini belirterek, "3 maçlık bir galibiyet serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

        Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında 1 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Ümraniyespor’u konuk edecek Bodrum FK, karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdürüyor. Ligde üst üste 3 galibiyet alan yeşilbeyazlı ekip, Ümraniyespor karşısında da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

        "Zor bir karşılaşma olacak"

        REKLAM

        Geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan galibiyeti değerlendiren Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Oyun anlamında belki istediğimiz bazı şeyleri yapamadık. Süper Lig’den devam eden, 1213 oyuncusu bulunan ve kadro kalitesi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Hoca değişikliğinin ardından 4 maçta 3 galibiyet alan bir takımdı ve reaksiyon vereceklerini biliyorduk. Zaman zaman iyi oynadığımız, zaman zaman istediğimiz oyunu yansıtamadığımız bir süreç oldu ama oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Böyle bir deplasmandan galibiyetle dönmek bizim için çok anlamlıydı. Üst sıralara yaklaşmak adına çok önemli ve kıymetli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ümraniyespor karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eşer, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurgulayarak, "Biz maç maç bakıyoruz. 3 maçlık bir galibiyet serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Ümraniyespor gerçekten iyi bir takım. Son iki maçını da kazanarak geliyor. Hem iyi oynadılar hem de farklı galibiyetler aldılar. Moral ve motivasyonları iyi durumda. Bu ligin önemli takımlarından biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız ancak iç sahada, Bandırmaspor galibiyetinin ardından bir galibiyet daha almak istiyoruz. Üst sıraları yakalamak adına bizim için önemli bir maç. Zor bir karşılaşma olacak" diye konuştu.

        REKLAM

        Taraftara destek çağrısı

        Taraftar desteğinin önemine de değinen Eşer, "Taraftarlarımızın maça gelmesini istiyoruz. Taraftarımızın desteği oyuncularımızın moralini, motivasyonunu ve özgüvenini artırıyor. Onların desteğiyle sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.

        "Fernando bu hafta forma giyemeyecek"

        Takımdaki sakat oyuncuların son durumuna ilişkin bilgi veren Burhan Eşer, Fernando’nun Ümraniyespor maçında forma giyemeyeceğini belirterek, "Fernando bu hafta olmayacak. Saha çalışmalarına yeni başladı. Kontrolünün ardından durumunu yeniden değerlendireceğiz. Bu haftayı pas geçeceğiz, Boluspor maçında tekrar kontrol edeceğiz. Belki o maçta aramızda olabilir. Kenan Fakılı’nın sakatlığı var, onun da bu hafta kontrol MR’ı çekilecek. Devrim’in de sakatlığı bulunuyor. Ali Aytemur iyileşti. Bunun dışında ağır sakatlığı olan oyuncumuz yok" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Fethiyespor'un kupa maçı 4 Kasım'da tamamlanacak
        Fethiyespor'un kupa maçı 4 Kasım'da tamamlanacak
        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
        Fethiye'de 29 Ekim bayramlaşma töreniyle başladı
        Fethiye'de 29 Ekim bayramlaşma töreniyle başladı
        Bodrum FK, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, 4'te 4 peşinde
        Bodrum FK, 4'te 4 peşinde
        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni gerçekleştirildi
        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni gerçekleştirildi