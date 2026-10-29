Fethiye'de 29 Ekim bayramlaşma töreniyle başladı

Fethiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, düzenlenen tebrikat töreniyle başladı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, kaymakamlık makamında gerçekleştirilen törende ilçe protokolü üyelerinin bayram tebriklerini kabul etti. Törene ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı.

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