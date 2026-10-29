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        Marmaris'te Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusu

        Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, Marmaris'te tebrikat töreni ve öğrencilerin gösterileriyle kutlandı. Hava muhalefeti nedeniyle Beldibi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Marmaris'te Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusu

        Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü, Marmaris’te tebrikat töreni ve öğrencilerin gösterileriyle kutlandı. Hava muhalefeti nedeniyle Beldibi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programda, yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri verildi.

        Marmaris’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, dün saat 13.00’te Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından bugün de devam etti. Sabah saat 09.30’da Marmaris Kaymakamlığı’nda tebrikat töreni düzenlendi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’nın ev sahipliğindeki törene Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, rütbeli askeri personel, ilçe kurum müdürleri, oda ve meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu

        Tebrikat töreninin ardından kutlamalar, hava muhalefeti nedeniyle Beldibi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda sürdü. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ardından Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrenci ve sporculara ödülleri verildi

        Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan şiirler okuduğu programda Aksaz askeri bandosu eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Okullarda düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmaları ile Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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        Öğrenci ve sporcular, madalya ve plaketlerini Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve siyasilerin elinden aldı. Program, minik öğrencilerin dans gösterileri ve halk oyunları ve Aksaz askeri bandosu konseri ile sona erdi.

        Marmaris’te askeri gemilerden TCSG 310 ve askeri Denizaltı ziyaretleri de akşam 17.00 e kadar devam edecek.

        Kutlamalar akşam da sürecek

        Marmaris’te Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Marmaris Belediyesi’nin saat 17.00’de düzenleyeceği Cumhuriyet Sofrası ile devam edecek. Ardından fener alayı gerçekleştirilecek, kutlamalar Yeni Türkü konseriyle sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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