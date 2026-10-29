Muğla'da askeri gemiler ziyarete açıldı

Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları kapılarını ziyaretçilere açtı.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Gür sınıfı denizaltı TCG İnönü ile Marmaris'te Yat Limanı'na demirleyen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310, vatandaşlarca gezildi. Gemi personeli, ziyaretçilere kabiliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçiler, güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fethiye'de ise limana yanaştırılan Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Kaş da ziyaretçilerini kabul etti.

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Belediye İskelesi'ne bağlanan TCSG-911 botu vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bot personeli faaliyetleri ve botun özellikleri hakkında bilgi verdi.

Bodrum'da Yıldız sınıfı hücumbot TCG Yıldız ile Sahil Güvenlik TCSG-106 botu Bodrum Marina'da ziyarete açıldı.

Ziyaretçiler, askeri personel eşliğinde botu gezdi.

Gemiler, saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.