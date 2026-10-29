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        Muğla'da askeri gemiler ziyarete açıldı

        Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Muğla'da askeri gemiler ziyarete açıldı

        Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Gür sınıfı denizaltı TCG İnönü ile Marmaris'te Yat Limanı'na demirleyen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310, vatandaşlarca gezildi. Gemi personeli, ziyaretçilere kabiliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretçiler, güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Fethiye'de ise limana yanaştırılan Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Kaş da ziyaretçilerini kabul etti.

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        Belediye İskelesi'ne bağlanan TCSG-911 botu vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bot personeli faaliyetleri ve botun özellikleri hakkında bilgi verdi.

        Bodrum'da Yıldız sınıfı hücumbot TCG Yıldız ile Sahil Güvenlik TCSG-106 botu Bodrum Marina'da ziyarete açıldı.

        Ziyaretçiler, askeri personel eşliğinde botu gezdi.

        Gemiler, saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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