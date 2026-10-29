Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Yağış nedeniyle Fethiye Şehir Stadı yerine Fethiye Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk bayraklarıyla salonu dolduran Fethiyeliler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Tören, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Deniz Hava Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Okan Mumcu ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Cumhuriyet’in Türk milletinin en büyük kazanımı olduğunu belirterek Cumhuriyet Bayramı’nın önemine ilişkin konuşma yaptı. Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan şiirler seslendirdi. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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Kutlamalara Gürcistan, Ukrayna ve Moldova Cumhuriyeti’nden gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri damga vurdu. Farklı ülkelerin kültürlerini yansıtan gösteriler, salondaki vatandaşlardan büyük alkış aldı. Programın finalinde ise tüm halk oyunları ekipleri birlikte sahneye çıkarak ortak bir gösteri sundu. Renkli görüntülere sahne olan gösteriler, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en dikkat çeken anları arasında yer aldı.