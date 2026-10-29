Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni gerçekleştirildi
Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Marmaris'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kutlama programı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Program öncesinde Kaymakam Nurullah Kaya, makamında tebrikleri kabul etti.
Törende Kaymakam Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve Belediye Başkanı Acar Ünlü, katılımcıların bayramını kutladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Kaymakam Kaya'nın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu.
Programda, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve protokol üyeleri, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu'nun konserinin ardından tören geçişi yapıldı.
Bodrum'da ise Kaymakam Ali Sırmalı, Kaymakamlıkta düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Kutlamalar, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti.
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