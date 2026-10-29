Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni gerçekleştirildi

Bodrum'da ise Kaymakam Ali Sırmalı, Kaymakamlıkta düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Kutlamalar, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Kaymakam Kaya'nın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

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