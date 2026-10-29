Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Datça'da Cumhuriyet için bin 923 metre kulaç attılar

        Datça'da Cumhuriyet için bin 923 metre kulaç attılar

        Muğla'nın Datça ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla denize giren açık su yüzücüleri, bin 923 metre yüzerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Datça'da Cumhuriyet için bin 923 metre kulaç attılar

        Muğla’nın Datça ilçesinde Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla denize giren açık su yüzücüleri, bin 923 metre yüzerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Datça’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme organizasyonunda, Datça Open Water Swimming ekibi Cumhuriyet için kulaç attı. Datça Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen yüzücüler, saat 10.00’da Kaymakam Murat Atıcı’nın verdiği başlangıçla denize girdi. Cumhuriyet’in 103’üncü yılına ithafen gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, bin 923 metre boyunca yüzerek bayram coşkusunu denize taşıdı. Datça’nın mavi sularında gerçekleştirilen yüzüşte katılımcılar, Cumhuriyet’e duydukları bağlılığı spor aracılığıyla ortaya koydu. Sahil Güvenlik botlarının desteği ve gözetimi altında gerçekleştirilen etkinlikte, yüzücülerin güvenliği için gerekli kontroller sağlandı. Organizasyona katılan sporcular, Cumhuriyet Bayramı’nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

        REKLAM

        Datça Open Water Swimming ekibi üyeleri, yüzmenin yalnızca bir spor olmadığını, aynı zamanda dayanışmayı ve birlikte hareket etme duygusunu güçlendirdiğini belirterek Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Fethiyespor'un kupa maçı 4 Kasım'da tamamlanacak
        Fethiyespor'un kupa maçı 4 Kasım'da tamamlanacak
        Burhan Eşer: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"
        Burhan Eşer: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"
        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
        Fethiye'de 29 Ekim bayramlaşma töreniyle başladı
        Fethiye'de 29 Ekim bayramlaşma töreniyle başladı
        Bodrum FK, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, 4'te 4 peşinde
        Bodrum FK, 4'te 4 peşinde