Fethiyespor'un kupa maçı 4 Kasım'da tamamlanacak

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda dün Fethiyespor ile Eyüspor arasında oynanan karşılaşma yoğun yağış nedeniyle ikinci yarı oynanmadan tatil edilirken, müsabakanın 4 Kasım'da kaldığı yerden devam edeceği bildirildi. Fethiyespor'dan yapılan açıklamada, "Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan Eyüpspor mücadelesinin ikinci devresi 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacaktır" bilgisi verildi.

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