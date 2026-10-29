Muğla'da Cumhuriyet, çocukların hayalleriyle renklendi

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 gündüz bakımevinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Miniklerin Gözünden Cumhuriyet" etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocukların Cumhuriyet değerlerini farklı alanlarda deneyimleyerek keşfetmelerini amaçlayan programda her gündüz bakımevi ayrı bir temaya odaklandı.

Cumhuriyet sekiz farklı temayla anlatıldı

Etkinlikler kapsamında "Cumhuriyet ve Sanat", "Cumhuriyet ve Bilim", "Cumhuriyet ve Doğa", "Cumhuriyet ve Spor", "Cumhuriyet ve Çocuk Hakları", "Cumhuriyet ve Müzik", "Cumhuriyet ve Dayanışma" ile "Cumhuriyet ve Gelecek" temaları işlendi.

Çocuklar ortak Cumhuriyet tuvalleri hazırlarken basit bilim deneyleriyle keşfetmenin heyecanını yaşadı. Tohum ve fidan dikerek doğayla buluşan minikler, spor parkurlarında takım ruhunu deneyimledi; müzik çalışmalarında ise 29 Ekim coşkusunu ritimlerle ifade etti.

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Minikler Haklarını Öğrendi, Dayanışmayı Deneyimledi

Çocuk hakları temalı çalışmalarda oyun, eğitim, sevgi, korunma ve kendini ifade etme hakları ele alındı. Dayanışma etkinlikleriyle paylaşma ve yardımlaşmanın önemi aktarılırken çocukların birlikte hareket etme ve sorumluluk alma becerilerinin desteklenmesi amaçlandı.

Hayallerindeki geleceği anlattılar

"Cumhuriyet ve Gelecek" temasında çocuklar nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini resimler, maketler ve geleceğe yazdıkları mesajlarla anlattı. Minikler daha mutlu, adil, temiz ve barış içinde bir geleceğe ilişkin hayallerini kendi cümleleriyle ifade etti.

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Miniklerin eserleri ortak sergide buluştu

Hafta boyunca hazırlanan resimler, el emeği ürünler, mesajlar ve tematik çalışmalar "Miniklerin Gözünden Cumhuriyet" başlıklı ortak sergide bir araya getirildi.

Başkan Aras: "Cumhuriyet, çocuklarımızın geleceğe umutla Bakabilmesidir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların hazırladığı eserlerin ve kurduğu hayallerin, gelecek nesillere nasıl bir kent bırakılması gerektiğini hatırlattığını belirterek şunları söyledi:

"Cumhuriyet, çocuklarımızın özgürce düşünebilmesi, hayal kurabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miraslardan biri de çocuklarımıza duyduğu güven ve onlara verdiği değerdir. Bugün gündüz bakımevlerimizde çocuklarımızın yaptığı resimlerde, kurduğu hayallerde ve birlikte ortaya çıkardığı eserlerde Cumhuriyet’in anlamını bir kez daha görüyoruz. Onların gözünden Cumhuriyet’i görmek, bizlere nasıl bir gelecek bırakmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Her çocuğun mutlu büyüdüğü, kendini özgürce ifade edebildiği ve eşit fırsatlara sahip olduğu bir Muğla için çalışıyoruz"