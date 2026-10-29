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        Muğla'da sağanakta mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

        Muğla'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 00:54 Güncelleme:
        Muğla'da sağanakta mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

        Muğla'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

        Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle kent genelinde ekiplerin teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 250'yi aşkın personelin 100'den fazla araç, iş makinesi ve botla sahada görev yaptığı kaydedildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu Dalaman'ın Kargınkürü Mahallesi'nde mahsur kalan 5 kişi ve 33 hayvanın güvenli bölgeye alındığı aktarılan açıklamada, Darıyeri Mahallesi'nde evine kaya düşen 4 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

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        Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde mahsur kalan hamile bir kadının da ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, Dalaman Kapıkargın başta olmak üzere ihbar gelen bölgelerde arama kurtarma, su tahliyesi, menfez açma, yol temizliği ve heyelanlara müdahale çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

        Açıklamada, vatandaşlardan taşkın riski bulunan dere yatakları ile heyelan ve kaya düşmesi tehlikesi olan güzergahlardan uzak durmaları ve yetkili kurumların resmi duyurularını takip etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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