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        Menteşe'de motosiklet kazası can aldı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Menteşe'de motosiklet kazası can aldı

        Muğla’nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Akçaova Mahallesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Mehmet Algı yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Mehmet Algı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Algı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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