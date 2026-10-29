MARFOD'da Faruk Akbaş'ın 40. sanat yılı kutlandı

Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programın sonunda Faruk Akbaş'a sanat hayatının 40. yılı anısına plaket takdim edildi. MARFOD'un eski başkanlarından Koray Ürkmez'e de derneğe yaptığı katkılardan dolayı plaket verildi.

Etkinlikte, sanat hayatının 40. yılını kutlayan gezi ve belgesel fotoğrafçısı Faruk Akbaş için pasta kesildi. Verilen aranın ardından Akbaş'ın yaklaşık 200 fotoğraftan oluşan sunumu katılımcılarla paylaşıldı.

Programın ilk bölümünde Ali Karacan, Fehmi Hanoğlu ve Koray Ürkmez sunumlarını gerçekleştirdi. Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Ahu Akbaş da etkinlikte anıldı.

MARFOD Yönetim Kurulu Başkanı Resul Yazıcı, dernek binasında düzenlenen sezon açılış programında yaptığı konuşmada, fotoğraf sanatının birleştirici gücünü hissettikleri etkinlikte bir araya geldiklerini belirtti.

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