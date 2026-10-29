Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

        Muğla'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

        Muğla'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda halk oyunları ekipleri ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunulurken, Cumhuriyet Bayramı coşkusu salona yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Muğla'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

        Muğla'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda halk oyunları ekipleri ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunulurken, Cumhuriyet Bayramı coşkusu salona yansıdı.

        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        Program kapsamında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Tümamiral Mehmet Baybars ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden programda halk oyunları ekipleri ve öğrenciler sahne aldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden alkış alırken, salonda bayram coşkusu yaşandı.

        Vali Akbıyık: "Yaşasın Cumhuriyet"

        Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, programda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

        Yerli ve milli savunma sanayisindeki gelişmelere değinen Vali Akbıyık, "Yerli ve milli savunma sanayimizin gurur abideleri olan insansız hava araçlarımızda, milli muharip uçaklarımızda, göklerde ve mavi vatanda dalgalanan al bayrağımızda gençlerimizin azmi, fikri ve alın teri vardır" dedi.

        REKLAM

        Cumhuriyet'in gençlere emanet edildiğini vurgulayan Akbıyık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' sözleriyle sizlere emanet ettiği bu kutlu mirası ilimle, irfanla, teknolojiyle ve sarsılmaz milli değerlerimizle geleceğe taşımak en temel görevimizdir" ifadelerini kullandı.

        "Okuyan, araştıran ve üreten bir gençlik için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz"

        Muğla'da gençlerin gelişimine yönelik çalışmalara değinen Vali Akbıyık, "Milletçe ‘Kitap insanı, insan dünyayı değiştirir' anlayışıyla okuyan, araştıran, üreten ve çağın ötesini hedefleyen bir gençlik için tüm imkânlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        Birlik ve beraberlik mesajı da veren Akbıyık, farklılıkların en büyük zenginlik olduğunu belirterek, "Farklılıklarımızı en büyük zenginliğimiz bilerek bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve kardeşliğimizi perçinleyerek güçlü Türkiye olacağız" dedi.

        Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı

        Konuşmasında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin kahramanlarını anan Vali Akbıyık, vatan, ezan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet ve minnetlerini sundu. Kahraman gazilere şükranlarını ileten Akbıyık, başta gençler olmak üzere tüm Muğlalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        REKLAM

        Vali Akbıyık, konuşmasını "Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle tamamladı.

        Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programı, öğrencilerin gösterileri ve Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümüne eşlik eden coşkulu anlarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Datça'da Cumhuriyet için bin 923 metre kulaç attılar
        Datça'da Cumhuriyet için bin 923 metre kulaç attılar
        Fethiyespor'un kupa maçı 4 Kasım'da tamamlanacak
        Fethiyespor'un kupa maçı 4 Kasım'da tamamlanacak
        Burhan Eşer: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"
        Burhan Eşer: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"
        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
        Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
        Fethiye'de 29 Ekim bayramlaşma töreniyle başladı
        Fethiye'de 29 Ekim bayramlaşma töreniyle başladı
        Bodrum FK, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü