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        Köyceğiz'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Köyceğiz'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

        Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

        Cumhuriyetin 103. Yılı kutlama programı saat 09.30’da Kaymakamlık Makamında tebriklerin kabulü töreni ile başladı. Daha sonra kutlama programı hava muhalefeti nedeniyle Köyceğiz Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. İlk olarak Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı sunuldu. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu. Yunus Emre Ortaokulu’nun halk oyunu gösterisi beğeniyle izlendi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün düzenlediği jimnastik gösterisinin ardından Köyceğiz Bayan Güreş Takımının güreşleri sergilendi. Bayram kutlama programı ödül töreni ile devam etti. Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 103. Yıl Büyük Türkiye koreografisi gerçekleştirildi. Ardından Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü.

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        Tören geçişinin ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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