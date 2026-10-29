AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ergene'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ergene, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecan içerisinde kutladıklarını belirtti.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim 2026'da Bingazi'de toplanarak Türkiye ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle onaylamasını ve 2020'de aldığı ret kararını iptal etmesini değerlendiren Ergene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen diplomasinin sonuç verdiğini kaydetti.

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Bunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilik hedeflerinin canlı tutulduğunu gösteren adım olduğuna dikkati çeken Ergene, "Mutabakatı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Osmanlı denizcisi Turgut Reis'in Bodrum'da doğup Trablus Paşalığı yapmasından tarihi süngercilik kültürümüze kadar biz Mavi Vatan anlayışının bir parçasıyız. Denizlerimizde istikrar ve güvenlik, Bodrum'un ve turizmimizin geleceği demektir. Bu vesileyle Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Atatürk ve kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.