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        Bodrum'da güneşi gören denize koştu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanağın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle yerli ve yabancı turistler denize girdi. Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı ilçede sahillerde deniz keyfi yaşanırken, turizmciler kasım ayının ortasına kadar sürecek hareketliliğe dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Bodrum'da güneşi gören denize koştu

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde sağanağın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle yerli ve yabancı turistler denize girdi. Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı ilçede sahillerde deniz keyfi yaşanırken, turizmciler kasım ayının ortasına kadar sürecek hareketliliğe dikkat çekti.

        Bodrum’da etkili olan kuvvetli sağanağın ardından bugün güneşli hava etkisini gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen az sayıda yerli ve yabancı turist, sahillere giderek denizin tadını çıkardı. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere birçok sahil kesiminde vatandaşlar denize girdi. Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı ilçede, yağışlı günün ardından güneşli havanın tadı çıkarıldı.

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        Turizmci Yiğit Girgin, Bodrum’da hava şartlarının kısa sürede değişebildiğini belirterek, "Dün yoğun yağışların yaşandığı, sel ve taşkınların meydana geldiği bir gün geçirdik. Bugün ise tamamen açık ve güneşli bir hava var. Sahillerde turistler hâlâ güneşleniyor ve denize giriyor. 29 Ekim’de böyle bir hareketliliğin yaşanması yüzümüzü güldürüyor, turistleri gördükçe bize umut veriyor" dedi.

        Bodrum’da turizm sezonunun kasım ayının ortalarına kadar devam etmesini beklediklerini ifade eden Girgin, bazı sahil otellerinin bu tarihe kadar faaliyetlerini sürdüreceğini, bazı işletmelerin ise sezonu daha erken kapattığını söyledi. Bodrum’da 12 ay boyunca yapılabilecek çok sayıda aktivite ve turizm etkinliği bulunduğunu dile getiren Girgin, herkesi ilçeye davet etti.

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        Girgin, "Şu anda Bodrum’un en güzel zamanlarından birini yaşıyoruz. Çok yoğun olmayan bu dönemde insanlar kendilerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırarak tatil yapabiliyor. Hem maddi hem de manevi açıdan daha rahat bir dönem. Herkesi Bodrum’a bekliyoruz" diye konuştu.

        Sağanak caddeleri göle çevirmişti

        Bodrum’da etkili olan kuvvetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirmiş, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. Bitez Mahallesi’nde 1 ev, Eskiçeşme Mahallesi’nde 1 ev ile Gölköy ve Konacık mahallelerinde toplam 2 iş yerinde su baskını yaşanmıştı. Su altında kalan bölgede mahsur kalan hamile kadın, ekipler tarafından sedyeyle kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. İlçede metrekareye 32 kilogram yağış düşmüştü.Meteorolojik tahminlere göre Bodrum’da cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu havanın etkili olması, cumartesi günü ise sağanağın yeniden görülmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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