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        TCG Kaş Gemisi 29 Ekim'de Fethiye Limanı'nda Ziyarete Açıldı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Kaş gemisi, Fethiye Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:41 Güncelleme:
        TCG Kaş Gemisi 29 Ekim'de Fethiye Limanı'nda Ziyarete Açıldı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Kaş gemisi, Fethiye Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Fethiye’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında TCG Kaş gemisi, Fethiye Limanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla limana demirleyen gemi, vatandaşlara Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir gemiyi yakından görme fırsatı sundu. Fethiyeliler, belirlenen ziyaret saatlerinde gemiyi dolaşarak inceleme imkanı buldu. TCG Kaş gemisi, bugün sabah 10.0012.00 ve öğleden sonra 14.0017.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, Fethiye’deki bayram etkinlikleri arasında yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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