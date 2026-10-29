TCG Kaş Gemisi 29 Ekim'de Fethiye Limanı'nda Ziyarete Açıldı

Fethiye’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında TCG Kaş gemisi, Fethiye Limanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla limana demirleyen gemi, vatandaşlara Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir gemiyi yakından görme fırsatı sundu. Fethiyeliler, belirlenen ziyaret saatlerinde gemiyi dolaşarak inceleme imkanı buldu. TCG Kaş gemisi, bugün sabah 10.0012.00 ve öğleden sonra 14.0017.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, Fethiye’deki bayram etkinlikleri arasında yer aldı.

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