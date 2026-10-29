Dev kruvaziyer bin 203 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Marmaris Limanı'ndan hareket eden 335 metre uzunluğundaki dev gemi, sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne bağlandı. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin yer aldığı gemide, 1203 yolcu ile 1032 mürettebat bulunduğu öğrenildi. 'Aroya', gece saatlerinde Bodrum'dan İstanbul Limanı'na hareket edecek.

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