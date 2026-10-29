Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Akyaka'da Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar

        Akyaka'da Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar

        Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde iki dalgıç, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Akyaka'da Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar

        Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde iki dalgıç, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Muğla’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Akyaka Mahallesi’nde Cumhuriyet Bayramı, bu kez su altında gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Her yıl 29 Ekim’de farklı etkinliklerle yaşanan Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Akyaka’da su altındaki anlamlı görüntülerle kendini gösterdi. Dalgıçlar Akif Toz ve Göktuğ Erdem, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla dalış yaparak Türk bayrağını su altında açtı. Cumhuriyet coşkusunu denizin altına taşıyan iki dalgıç, gerçekleştirdikleri etkinlikle bayram kutlamalarına farklı bir boyut kazandırdı. Akyaka’nın mavi sularında açılan Türk bayrağı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamanın simgesi oldu

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Başkan Aras, taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu Muğla Büyükşehir Bel...
        Başkan Aras, taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu Muğla Büyükşehir Bel...
        Cumhuriyet koşusunda dereceye girenler ödüllerini aldı
        Cumhuriyet koşusunda dereceye girenler ödüllerini aldı
        Bodrum'da güneşi gören denize koştu
        Bodrum'da güneşi gören denize koştu
        TCG Kaş Gemisi 29 Ekim'de Fethiye Limanı'nda Ziyarete Açıldı
        TCG Kaş Gemisi 29 Ekim'de Fethiye Limanı'nda Ziyarete Açıldı
        AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ergene'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ergene'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı