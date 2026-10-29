Muğla'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Programa Yeni Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Merkez ilçe Menteşe'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayında katılımcılar ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Atatürk Caddesi'nde ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyarak korteje eşlik eden vatandaşlar, marşlar söyleyerek Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nde saat 19.23'te başlayan fener alayına katılan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle marşlar eşliğinde Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

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