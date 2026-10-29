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        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Muğla Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Muğla Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki resepsiyonda davetlileri Vali İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık karşıladı.

        Akbıyık ve beraberindekiler, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) Muğla Şubesince hazırlanan "Türk Bayrağı Ulusal Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.

        Masaları dolaşarak şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Akbıyık, vatandaşların bayramını kutladı.

        Resepsiyonda, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim 1923 gecesi Muğla'da yaşananları ve Cumhuriyet müjdesinin duyurulmasını konu alan kısa film gösterildi.

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        Vali Akbıyık, konuşmasında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri minnetle andı.

        Türk milletinin tarih boyunca esarete boyun eğmediğini belirten Akbıyık, "103 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle milli iradenin şahlanışıdır. Türkiye Cumhuriyeti, kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır." ifadelerini kullandı.

        Akbıyık, konuşmasını Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vatan kahramanlarını saygıyla anarak tamamladı.

        Resepsiyonda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde gönüllülük esasıyla bir araya gelen ve daha önce müzik geçmişi bulunmayan gençlerden oluşan Gençlik Yılı Korosu da sahne aldı.

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        Koro, Çanakkale Türküsü, Memleketim, İleri Marşı, Gençlik Marşı ve Parla eserlerini seslendirdi.

        Programda Akbıyık ve eşi, şehit yakınları, gaziler, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlarla Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü pastasını kesti.

        Resepsiyona Muğla milletvekilleri, askeri erkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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