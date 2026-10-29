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        Marmaris'te Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi düzenlendi

        Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünde Marmaris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen VII. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi'nde gençliğin geleceği ve bilimsel çalışmalar ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Marmaris'te Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi düzenlendi

        Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünde Marmaris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen VII. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi'nde gençliğin geleceği ve bilimsel çalışmalar ele alındı.

        İstanbul Esenyurt Üniversitesi öncülüğünde Marmaris'te düzenlenen kongrede, gençliğin geleceği, bilimsel araştırmaların önemi ve teknolojik gelişmelerin gençler üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

        Kongreye katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yaptığı konuşmada, 2026 yılının Gençlik Yılı ilan edilmesinin gençlerin gelişimini desteklemek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

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        Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere dikkat çeken Kaya, gençlerin araştıran, sorgulayan, bilimsel düşünceyi benimseyen ve teknoloji üreten bireyler olarak yetişmesinin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Marmaris'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla da öne çıkmasının önemine değinen Kaya, kongrenin ilçede düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kaymakam Kaya, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, programın bilim dünyasına ve genç araştırmacılara katkı sağlamasını temenni etti.

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        Kongrede konuşmacı olarak yer alan iş insanı İdris Akgül ise bilim insanlarını, akademisyenleri ve genç araştırmacıları bir araya getiren buluşmanın, gençlerin düşüncelerini paylaşması, yeni fikirler geliştirmesi ve geleceğe dair söz sahibi olması için önemli bir zemin sunduğunu ifade etti.

        Gençlerin merakını, emeğini ve üretme heyecanını destekleyen her çalışmanın ülkenin geleceğine katkı sağlayacağına inandığını aktaran Akgül, "Onlara sunulan eğitim, araştırma ve kendilerini gerçekleştirme fırsatları yalnızca gençlerin değil, yaşadığımız şehirlerin ve toplumun da yarınlarını şekillendiriyor. Bir şehrin gerçek zenginliği, gençlerine sunduğu fırsatlardır." değerlendirmesinde bulundu.

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