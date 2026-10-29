Bodrum'da binlerce kişi bayramı kutladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda gaziler ellerindeki Türk bayraklarıyla sahneye çıkarken, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de tüm halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Neyzen Tevfik Caddesi'nde saat 19.23'te başlayan fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler bulunan katılımcılar, marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirerek Bodrum Belediye Meydanı'na ulaştı.

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