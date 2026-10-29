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        Bodrum'da binlerce kişi bayramı kutladı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fener alayı ve Dedublüman konserine binlerce kişi katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:54 Güncelleme:
        Bodrum'da binlerce kişi bayramı kutladı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fener alayı ve Dedublüman konserine binlerce kişi katıldı.

        Neyzen Tevfik Caddesi'nde saat 19.23'te başlayan fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler bulunan katılımcılar, marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirerek Bodrum Belediye Meydanı'na ulaştı.

        Meydanda Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci vatandaşlara Türk bayraklı balon dağıttı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda gaziler ellerindeki Türk bayraklarıyla sahneye çıkarken, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de tüm halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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        Kutlama kapsamında sahne alan müzik grubu Dedublüman, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2,5 saat süren konserde vatandaşlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

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