Muğlaspor'da Kayserispor maçı öncesi moraller yüksek
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle playoff potasına giren yeşilbeyazlı ekipte morallerin yüksek olduğu gözlendi.
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle playoff potasına giren yeşilbeyazlı ekipte morallerin yüksek olduğu gözlendi.
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kemal Dirikan Tesisleri'nde Kayserispor maçının hazırlıklarına devam eden Muğlaspor, Pazartesi günü oynayacağı Kayserispor karşılaşmasından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Yeşilbeyazlılar, zorlu deplâsmandan alacağı olumlu bir sonuçla bir sonraki hafta oynayacağı Esenler Erokspor maçına da moralli çıkmak istiyor.
Başkan Vekili Çahan'dan takıma tatlı ikramı
Muğlaspor Başkan Vekili Mehtap Çahan, Kemal Dirikan Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcuların antrenmanını takip etti. Çahan, ligde üst üste elde edilen galibiyetlerden dolayı teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek takıma başarı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında futbolculara tatlı ikramında da bulunuldu.
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