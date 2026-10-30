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        Muğlaspor'da Kayserispor maçı öncesi moraller yüksek

        Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle playoff potasına giren yeşilbeyazlı ekipte morallerin yüksek olduğu gözlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Muğlaspor'da Kayserispor maçı öncesi moraller yüksek

        Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle playoff potasına giren yeşilbeyazlı ekipte morallerin yüksek olduğu gözlendi.

        Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kemal Dirikan Tesisleri'nde Kayserispor maçının hazırlıklarına devam eden Muğlaspor, Pazartesi günü oynayacağı Kayserispor karşılaşmasından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Yeşilbeyazlılar, zorlu deplâsmandan alacağı olumlu bir sonuçla bir sonraki hafta oynayacağı Esenler Erokspor maçına da moralli çıkmak istiyor.

        Başkan Vekili Çahan'dan takıma tatlı ikramı

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        Muğlaspor Başkan Vekili Mehtap Çahan, Kemal Dirikan Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcuların antrenmanını takip etti. Çahan, ligde üst üste elde edilen galibiyetlerden dolayı teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek takıma başarı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında futbolculara tatlı ikramında da bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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