Köyceğiz'de sabah namazı buluşmaları Toparlar Merkez Camii'nde başlıyor

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından, cami merkezli dini ve sosyal hayatın güçlendirilmesi, sabah namazının manevi atmosferinin birlikte yaşanması ve toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Sabah Namazı Buluşması" programı düzenlenecek.

İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan "Sabah Namazı Buluşması" programı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü sabah namazı vaktinde Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek. Her yaştan vatandaşın aynı safta buluşmasını, cami ve cemaat bilincinin güçlendirilmesini, özellikle çocukların ve gençlerin camiyle olan bağlarının kuvvetlendirilmesini hedefleyen programda, sabah namazının huzur ve bereketi hep birlikte yaşanacak. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayacak programda, sabah namazının cemaatle eda edilmesinin ardından tesbihat yapılacak.

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Devamında gerçekleştirilecek dini sohbetle sabah namazının önemi, cami ve cemaat şuuru, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi manevi değerler üzerinde durulacak. Programda ayrıca ülkenin ve milletin huzuru, İslam aleminin birlik ve beraberliği, tüm insanlığın barış ve esenliği için dualar edilecek. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından tüm vatandaşlar sabah namazı buluşmasına davet edildi.