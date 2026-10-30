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        Muğla alternatif turizm çeşitliliğiyle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Doğal güzellikleri, tarihi mirası ve zengin kültürel dokusuyla öne çıkan Muğla, deniz turizminin yanı sıra doğa, kültür, spor ve gastronomi gibi alternatif turizm çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Muğla alternatif turizm çeşitliliğiyle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Doğal güzellikleri, tarihi mirası ve zengin kültürel dokusuyla öne çıkan Muğla, deniz turizminin yanı sıra doğa, kültür, spor ve gastronomi gibi alternatif turizm çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor.

        Ege ve Akdeniz'in buluştuğu coğrafyada farklı turizm olanaklarını bir arada barındıran kent, doğal güzellikleriyle öne çıkan koyları, antik kentleri, yamaç paraşütü, yöresel lezzetleri, mavi yengeç ve deniz kaplumbağalarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Özellikle doğa ve kültür turizmine yönelik faaliyetler, Muğla'nın turizm sezonunu yıl geneline yayma potansiyelini desteklerken kentin sahip olduğu doğal ve tarihi değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

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        - "UNESCO'nun korunacaklar listesindeki antik kenti Letoon Seydikemer'dedir"

        Muğla'nın uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak üzere Antalya Turizm Fuarı'na katılan Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seydikemer'in Antalya sınırında bulunan 12 yıllık genç bir ilçe olduğunu söyledi.

        İlçenin 42 kilometre deniz sahiline sahip olduğunu, 13 kilometrelik Patara Plajı'nın 7 kilometresinin Seydikemer ilçesinde bulunduğunu dile getiren Akdenizli, "Dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'muz 1988 yılında bir çoban tarafından keşfedilmiş ve şu anda yıllık 800 bin civarında misafirimizi ağırladığımız muhteşem bir kanyon. Fethiye, Seydikemer, Kaş-Kalkan bölgesine gelip Saklıkent'e uğramayan turist sayısı çok azdır." diye konuştu.

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        Muğla'nın yüzölçümü en büyük ilçesi Seydikemer'in tarihiyle, doğasıyla, yaylasıyla, sahiliyle, tarımıyla, turizmiyle muhteşem bir ilçe olduğunu vurgulayan Akdenizli, "9 antik kentimiz var. Muğla'nın tek UNESCO'nun korunacaklar listesindeki antik kenti Letoon Seydikemer'dedir." dedi.

        Akdenizli, Fethiye'nin yayla turizminin Seydikemer'de olduğunu belirterek, "Yıllık yaklaşık 1 milyonun üzerinde turistin Seydikemer'i ziyaret ettiğini biliyoruz. Özellikle organik tarım ve muz, domates, patlıcan gibi örtü altı sebze yetiştiriciliğimizin yanı sıra en önemlisi alabalık konusunda da Seydikemer ilçemiz Türkiye'nin başkenti. Yurt dışına ihraç edilen alabalığın büyük çoğunluğu Seydikemer ilçemizden gidiyor. Ciddi üretim tesislerimiz var." ifadelerini kullandı.

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        - "Dalış turizminde de ciddi ivmemiz var"

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ramazan Sıtkı Gümüşhan da Fethiye'nin Türkiye'nin medarıiftiharı bir bölgesi olduğunu söyledi.

        Kültür turizminin en önde gelen unsurlarından olduğunu vurgulayan Gümüşhan, şöyle devam etti:

        "Geçtiğimiz hafta Uluslararası Hava Oyunları Festivalimiz vardı. Festivali sezonu uzatmak adına bu ayın sonlarına doğru düzenledik. Hava oyunları yapmamızın yegane sebebi, hava oyunlarının ana unsuru olan yamaç paraşütünün burada yapılıyor olması. Artık dünyada bir numara denebiliyor. Yamaç paraşütünde yıllık yaklaşık 180 bin atlayışa ulaşan bir performans yakaladık. Her geçen yıl bu aktiviteye seven, ilgi gösteren, heyecan duyan dünyadan çeşitli ziyaretçiler katkı sağlıyor. Dalış turizminde de ciddi ivmemiz var. Son yıllarda bu alanda da söz sahibi olduk. Kanyonumuz, çeşitli aktivitelerimiz var. Fethiye'ye gelen bir misafirimizin minimum 1 hafta 10 gün boyunca hiç sıkılmadan faaliyet gösterebileceği aktivitelerimiz var."

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        Gümüşhan, dünya turizminde de rol belirleyici bir ülke olarak, yeni turizm trendlerini göz ardı etmeden hayata geçirmek gerektiğine işaret etti.

        - "Dalyan uluslararası alanda daha çok tanıtılmalı"

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde turizm faaliyetleri sürdüren işletmeci Ali Murşit Yağmur, bölgede genellikle aile ve butik işletmelerin daha yoğunlukta olduğunu ifade etti.

        Ortaca'nın Marmaris ve Fethiye'nin arasında, sakin bir ilçe olduğunu anlatan Yağmur, "Geleceğin parlayan yıldızı diyebiliriz. Butik ve organik turizm olarak yapılması bölgemizde ilerleyen zamanda çok büyük potansiyel olacak ve ülkemizin en güzel yerlerinden biri. Bizim turizmimiz biraz daha İngiliz pazarı ağırlıklı. Ekim ayında sezonu tamamlıyoruz. Balon turizmi yapılıyor ama bölge biraz yağmurlu." dedi.

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        Yağmur, Dalyan'ın kanalı, mavi yengeci, Kaunos Antik Kenti ve Köyceğiz Gölü ve deniz kaplumbağalarıyla bir bütün olduğunu, böyle değerli bir bölgenin uluslararası alanda daha çok tanıtılması gerektiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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