Muğla'da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Muğla genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde sis görüldü. İlçenin farklı noktalarında etkisini gösteren sis, doğayla ve kent manzarasıyla birleşince güzel görüntüler oluşturdu. Sis tabakasının kenti kapladığı anlar, ortaya güzel manzaralar çıkarırken, kartpostallık görüntüler vatandaşların da ilgisini çekti.

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