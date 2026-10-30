Bodrum'da belediye ekipleri sahada

VeriEnerji Birimi ekipleri ise mahallelerdeki anons sistemlerinin kesintisiz çalışması için bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Arızalı cihazlar yenilenirken ihtiyaç duyulan bölgelere yeni anons sistemleri kuruluyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Elektrik Birimi ekipleri, belediyeye ait sokak aydınlatmalarında meydana gelen arızaları gideriyor. Hasarlı kabloların onarımını yapan ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan armatürleri yeniliyor. İhtiyaç duyulan noktalara ise yeni aydınlatma direkleri monte ediliyor.

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talepleri değerlendiren ekipler, arızalara kısa sürede müdahale ederek mahallelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mahallelerde sokak aydınlatmaları ve anons sistemlerine yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

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