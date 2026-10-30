Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Sinpaş Reserve'in Yeni Yaşam Platformu'nun ilk konuğu Dr. Saraç oldu

        Sinpaş Reserve'in Yeni Yaşam Platformu'nun ilk konuğu Dr. Saraç oldu

        Sinpaş Reserve'in sakinlerini dört mevsim farklı etkinliklerle buluşturacak yeni yaşam platformu Ekim ayında "Sağlıklı Yaşam ve Yenilenme" temasıyla etkinliklerine başladı. Program kapsamında Dr. Ender Saraç, gerçekleştirilen "Sağlıklı ve Dengeli Yaşam" söyleşisinde Sinpaş Reserve sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Sinpaş Reserve'in Yeni Yaşam Platformu'nun ilk konuğu Dr. Saraç oldu

        Sinpaş Reserve’in sakinlerini dört mevsim farklı etkinliklerle buluşturacak yeni yaşam platformu Ekim ayında "Sağlıklı Yaşam ve Yenilenme" temasıyla etkinliklerine başladı. Program kapsamında Dr. Ender Saraç, gerçekleştirilen "Sağlıklı ve Dengeli Yaşam" söyleşisinde Sinpaş Reserve sakinleriyle bir araya geldi.

        Sinpaş Reserve, "Dört Mevsim Birlikte" anlayışıyla hayata geçirdiği yeni yaşam platformu çatısı altında gerçekleştirdiği etkinliklerle sakinlerine yeni şeyler öğrenebilecekleri, keyifli deneyimler paylaşabilecekleri ve sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri bir ortam sunuyor. Yıl boyu sürecek etkinlikler, Ekim ayında "Sağlıklı Yaşam ve Yenilenme" temasıyla başladı. Program kapsamında nefes egzersizleri, doğa yürüyüşleri, step ve aerobik, doğal bakım, sabun ve parfüm yapımı atölyeleri gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Dr. Ender Saraç, Sinpaş Reserve sakinleriyle "Sağlıklı Ve Dengeli Yaşam"ı konuştu

        Dr. Ender Saraç’ın konuşmacı olduğu "Sağlıklı ve Dengeli Yaşam" söyleşisin de katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Proje sakinlerine özel gerçekleştirilen ve iki bölümden oluşan söyleşide Dr. Saraç, sağlıklı yaşam ve uzun yaşamın sırlarını paylaştı. Bilinçli beslenme, antioksidanların günlük beslenmedeki rolü, kilo kontrolü, longevity konularında bilgiler aktaran Dr. Saraç, günlük yaşam alışkanlıklarına dair öneriler verdi.

        Söyleşinin ikinci bölümünde, ruhsal dinginliği desteklemeyi ve zihinsel olarak hafiflemeyi amaçlayan çalışmalar gerçekleştirildi. Müzik eşliğinde yapılan çalışma, katılımcıların sakin bir atmosferde kendi iç dünyalarına yönelmesini sağladı. Etkinlikte katılımcılara, tarifleri Dr. Ender Saraç tarafından hazırlanan sağlıklı lezzetler ikram edildi.

        REKLAM

        Her ay farklı bir tema, dört mevsim yeni deneyimler

        Sinpaş Reserve'ün yeni yaşam platformunun etkinlikleri, Kasım ayında "Hasat, Doğa ve Şifa" temasıyla sürecek. Yerel üretim, mevsimsel lezzetler ve doğanın öne çıkacağı Hasat Festivali çerçevesinde yerel üretici pazarları, üretim atölyeleri ve uzman buluşmaları düzenlenecek. Aralık ayında ise "Aile, Paylaşım ve İyilik" temasıyla ailelerin birlikte katılabileceği etkinlikler, dayanışma çalışmaları, üretim atölyeleri ve sosyal buluşmalar gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Taşkının yaşandığı Tersakan Çayı'na kamyon devrildi
        Taşkının yaşandığı Tersakan Çayı'na kamyon devrildi
        Yatağan'da Kore Gazisi hayatını kaybetti
        Yatağan'da Kore Gazisi hayatını kaybetti
        Muğla'da Türk Bayrağı'nı seramikte işlediler
        Muğla'da Türk Bayrağı'nı seramikte işlediler
        Dr. Cenikli'den 'İnme' uyarısı
        Dr. Cenikli'den 'İnme' uyarısı
        Bodrum'da belediye ekipleri sahada
        Bodrum'da belediye ekipleri sahada
        Ortaca'da kedi ve köpeklere kuduz aşısı
        Ortaca'da kedi ve köpeklere kuduz aşısı