Sinpaş Reserve'in Yeni Yaşam Platformu'nun ilk konuğu Dr. Saraç oldu

Sinpaş Reserve’in sakinlerini dört mevsim farklı etkinliklerle buluşturacak yeni yaşam platformu Ekim ayında "Sağlıklı Yaşam ve Yenilenme" temasıyla etkinliklerine başladı. Program kapsamında Dr. Ender Saraç, gerçekleştirilen "Sağlıklı ve Dengeli Yaşam" söyleşisinde Sinpaş Reserve sakinleriyle bir araya geldi.

Sinpaş Reserve, "Dört Mevsim Birlikte" anlayışıyla hayata geçirdiği yeni yaşam platformu çatısı altında gerçekleştirdiği etkinliklerle sakinlerine yeni şeyler öğrenebilecekleri, keyifli deneyimler paylaşabilecekleri ve sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri bir ortam sunuyor. Yıl boyu sürecek etkinlikler, Ekim ayında "Sağlıklı Yaşam ve Yenilenme" temasıyla başladı. Program kapsamında nefes egzersizleri, doğa yürüyüşleri, step ve aerobik, doğal bakım, sabun ve parfüm yapımı atölyeleri gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

REKLAM

Dr. Ender Saraç, Sinpaş Reserve sakinleriyle "Sağlıklı Ve Dengeli Yaşam"ı konuştu

Dr. Ender Saraç’ın konuşmacı olduğu "Sağlıklı ve Dengeli Yaşam" söyleşisin de katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Proje sakinlerine özel gerçekleştirilen ve iki bölümden oluşan söyleşide Dr. Saraç, sağlıklı yaşam ve uzun yaşamın sırlarını paylaştı. Bilinçli beslenme, antioksidanların günlük beslenmedeki rolü, kilo kontrolü, longevity konularında bilgiler aktaran Dr. Saraç, günlük yaşam alışkanlıklarına dair öneriler verdi.

Söyleşinin ikinci bölümünde, ruhsal dinginliği desteklemeyi ve zihinsel olarak hafiflemeyi amaçlayan çalışmalar gerçekleştirildi. Müzik eşliğinde yapılan çalışma, katılımcıların sakin bir atmosferde kendi iç dünyalarına yönelmesini sağladı. Etkinlikte katılımcılara, tarifleri Dr. Ender Saraç tarafından hazırlanan sağlıklı lezzetler ikram edildi.

REKLAM

Her ay farklı bir tema, dört mevsim yeni deneyimler

Sinpaş Reserve'ün yeni yaşam platformunun etkinlikleri, Kasım ayında "Hasat, Doğa ve Şifa" temasıyla sürecek. Yerel üretim, mevsimsel lezzetler ve doğanın öne çıkacağı Hasat Festivali çerçevesinde yerel üretici pazarları, üretim atölyeleri ve uzman buluşmaları düzenlenecek. Aralık ayında ise "Aile, Paylaşım ve İyilik" temasıyla ailelerin birlikte katılabileceği etkinlikler, dayanışma çalışmaları, üretim atölyeleri ve sosyal buluşmalar gerçekleştirilecek.