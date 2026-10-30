Muğla'da Türk Bayrağı'nı seramikte işlediler

Cumhuriyetin temel değerlerini sanatın birleştirici gücüyle yaşatmayı amaçlayan etkinlikte gençler, bayrağa duydukları sevgiyi ve Cumhuriyet'e bağlılıklarını hazırladıkları seramik eserlerle ifade etti.

Fırçalarını ellerine alan gençler, Türk bayrağını büyük bir özenle renklendirirken etkinlikte birlik, beraberlik ve bağımsızlık duyguları ön plana çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.