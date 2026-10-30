Muğla'da Türk Bayrağı'nı seramikte işlediler
– Muğla'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gönüllü gençlerin katılımıyla seramik bayrak boyama atölyesi düzenlendi.
– Muğla'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gönüllü gençlerin katılımıyla seramik bayrak boyama atölyesi düzenlendi.
Öğrenci yurdunda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen gönüllü gençler, seramik üzerine ay yıldızlı Türk bayrağını boyayarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sanatla buluşturdu.
Fırçalarını ellerine alan gençler, Türk bayrağını büyük bir özenle renklendirirken etkinlikte birlik, beraberlik ve bağımsızlık duyguları ön plana çıktı.
Cumhuriyetin temel değerlerini sanatın birleştirici gücüyle yaşatmayı amaçlayan etkinlikte gençler, bayrağa duydukları sevgiyi ve Cumhuriyet'e bağlılıklarını hazırladıkları seramik eserlerle ifade etti.
Etkinlik, gençlerin ortaya çıkardığı eserlerin ardından sona erdi.
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