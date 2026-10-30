Muğla Büyükşehir Belediyesi mühendisi lösemi hastasına umut oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli Şamil Karagöz, kök hücre bağışında bulunarak lösemi tedavisi gören bir hastanın yaşam mücadelesine destek oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü’nde İnşaat Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Şamil Karagöz’ün, daha önce gönüllü kök hücre donör adayı olması sayesinde bir hastayla doku uyumu sağlandı. Uyumun belirlenmesinin ardından başlatılan bağış süreci, gerekli sağlık kontrolleri ve hazırlıkların tamamlanmasıyla sonuçlandı.

Karagöz, 21 Ekim 2026 tarihinde İzmir Şehir Hastanesi’nde kök hücre bağışında bulundu. Bağışçıdan alınan kök hücreler, 22 Ekim’de aynı hastanede tedavi gören hastaya nakledildi.

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Vatandaşlara gönüllü donör çağrısı

Kök hücre ve kan bağışının hastalar için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Karagöz, gönüllü donör olmanın bir insanın yaşam mücadelesine umut olabileceğini belirterek, uygun şartları taşıyan vatandaşları kök hücre donör adayı olmaya davet etti.

Karagöz’ün gerçekleştirdiği bağış, gönüllü donörlüğün ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.