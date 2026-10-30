Bodrum'da pilates dersleri devam ediyor

Bodrum Belediyesi Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksinde düzenlenen pilates dersleri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Mevcut üye sayısı 60'a yaklaşan programda Kasım ayı kayıt süreci başladı.

Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Pilates Eğitmeni Gaye Güleryüz tarafından verilen ve fiziksel sağlığı desteklemeyi hedefleyen çalışmalar, haftanın altı günü devam edecek. Ders programı kapsamında vatandaşlar, programlarına en uygun saat aralıklarını belirleyerek haftada iki gün düzenli katılım sağlayabiliyor.

Programda, her yaş grubundan vatandaşın vücut esnekliğini ve kas gücünü artırmak, duruş bozukluklarını önlemek, zihin ve beden dengesini geliştirmek amacıyla çeşitli pilates egzersizleri gerçekleştiriliyor.