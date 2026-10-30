Bodrum'da yaban domuzları şehir merkezine indi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehir merkezine inen yaban domuzları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehir merkezine inen yaban domuzları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bitez Mahallesi'nde görülen yaban domuzu sürüsü, ilk olarak pazar yerine girmeye çalıştı. Pazarcı esnafının müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan domuzlar, daha sonra mahalle arasına doğru ilerledi.
Bir süre mahalle içinde dolaşan domuz sürüsü, ardından gözden kayboldu.
Domuzların yerleşim alanında görülmesi çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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