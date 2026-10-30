Bodrum'da yaban domuzları şehir merkezine indi

Bitez Mahallesi'nde görülen yaban domuzu sürüsü, ilk olarak pazar yerine girmeye çalıştı. Pazarcı esnafının müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan domuzlar, daha sonra mahalle arasına doğru ilerledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.