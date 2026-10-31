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        MUSKİ, Fethiye'de TOKİ konutlarının su sorunu çözüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi amacıyla MUSKİ tarafından yaklaşık 3 milyon TL'lik yatırımla yeni içme suyu hattı yapılıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:29 Güncelleme:
        MUSKİ, Fethiye'de TOKİ konutlarının su sorunu çözüyor

        Muğla’nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi amacıyla MUSKİ tarafından yaklaşık 3 milyon TL’lik yatırımla yeni içme suyu hattı yapılıyor.

        Karaçulha Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yüklenici firma tarafından yapılan sondaj kuyusu ve içme suyu deposunun ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle sık sık su kesintileri yaşandı. Vatandaşların içme suyu altyapısının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından yapılması ve sistemin kurum tarafından işletilmesi yönündeki talepleri üzerine çalışma başlatıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sorunun bir an önce çözülmesi yönündeki talimatı doğrultusunda harekete geçen MUSKİ ekipleri, Karaçulha Ana Deposu’nun yanına terfi istasyonu kurarken, bin 200 metrelik yeni içme suyu hattının yapımına da başladı.

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        Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla bölgedeki 225 konutun içme suyu ihtiyacının karşılanması ve sık yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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