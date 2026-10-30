Datça'da koyda mahsur kalan kişi MAG-AME ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Datça Mersincik Koyu’nda AFAD’dan gelen mahsur kalma ihbarı üzerine, MAG AME Muğla Datça ekibi 4 gönüllü ve 1 araçla bölgeye hareket etti. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, yürüyüş sonrasında aracına dönemeyen ve mahsur kalan P.S. (45) özel tekneyle kayalık alandan alınıp, Sahil Güvenlik botuyla tahliye edilerek güvenli alana alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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