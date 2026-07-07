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        Muğla'da haziran ayındaki kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Muğla'da jandarma ekiplerince haziranda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Muğla'da haziran ayındaki kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Muğla'da jandarma ekiplerince haziranda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.


        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Haziran'da il genelinde 32 kaçakçılık olayına müdahale etti.


        Operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ekiplerce icra edilen adli arama faaliyetlerinde, 270 litre sahte ve kaçak alkol, 107 kilogram tütün, 2 bin 504 kaçak parfüm, 6 bin 60 içi doldurulmuş makaron, 52 senet, 2 cep telefonu, 45 sentetik hap, 630 elektronik sigara kartuşu, 362 paket kaçak sigara, 878 sigara sarma kağıdı, 560 kaçak cinsel içerikli jel, 101 elektronik sigara ile 96 sahte ve taklit ürün ele geçirildi.

        Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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