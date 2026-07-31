Muğla'da Koku Vadisi'nde lavanta hasadı başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesince Menteşe ilçesinde "Lavanta Şenliği" düzenlendi.



Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçirilen Koku Vadisi Projesi kapsamında gerçekleştirilen şenlikte lavanta hasadı yapılırken, kooperatifler tarafından üretilen katma değerli ürünler de ziyaretçilere tanıtıldı.



Proje kapsamında kadın üreticiler tarafından yetiştirilen lavantalar, Büyükşehir Belediyesinin distilasyon tesisinde işlenerek uçucu yağ, sabun, kolonya ve şampuan gibi ürünlere dönüştürülüyor. Ürünler, MELSA satış noktaları aracılığıyla tüketicilere ulaştırılıyor.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, törende yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticinin güçlendirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.



Konuşmaların ardından Aras ve üreticiler, temsili lavanta hasadı gerçekleştirdi. Etkinlikte vatandaşlar, lavanta tarlalarını gezerek hasat heyecanına ortak oldu.

