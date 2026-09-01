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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 31 narkotik olayına müdahale edildi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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