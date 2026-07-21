Muğla'da zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Karacasöğüt Mahallesi'ndeki zirai alanda enerji nakil hatlarından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünden çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 7 dönüm alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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